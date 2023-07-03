Крымские дзюдоисты завоевали три медали на Всероссийском турнире

Фото: Федерация дзюдо и самбо Республики Крым

Представители Республики Крым завоевали три медали на Всероссийском турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Крыма.

Соревнования прошли в городе Армавир Краснодарского края 29-30 июня.

– Руслан Соменко из Симферополя стал серебряным призером в весовой категории до 90 кг. Среди юниорок отличились керчанки: Алена Белоусова взяла «серебро» в весе до 48 кг, а Марина Антошкина – «бронзу» в категории до 78 кг, – говорится в сообщении.

Фото: Федерация дзюдо и самбо Республики Крым

Фото: Федерация дзюдо и самбо Республики Крым

Отмечается, что в турнире, который был отборочным на Первенство России, приняли участие более 300 спортсменов из 25 регионов страны.

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