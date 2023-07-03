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НовостиПроисшествия3 июля 2023 15:25

В Кировском районе Крыма обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы вывезли на спецполигон и уничтожили
Дмитрий Коренев
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Кировском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, в селе Владиславовка были обнаружены два артиллерийских снаряда и ручная граната.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

В обезвреживании взрывоопасных предметов были задействованы шесть человек и две единицы техники.

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