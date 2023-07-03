Минэкономразвития просит туристов учитывать время на прохождение досмотра по пути в Крым

При планировании поездок в Крым туристам необходимо учитывать время на прохождение досмотра

При планировании поездок в Крым туристам необходимо учитывать время на прохождение досмотра. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

– Просим туристов при планировании поездок в Крым учитывать время на прохождение досмотровых процедур, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. Людям, которые стоят в пробке, помогают волонтеры и местные власти, организована раздача питьевой воды. По информации Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы.

– Минэкономразвития рассчитывает, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия, – добавили в ведомстве.

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