Константинов: на Крымском мосту откроют дополнительные пункты досмотра

Фото: оперативный штаб Краснодарского края

На Крымском мосту в ближайшее время организуют дополнительные места досмотра, чтобы решить проблему многокилометровых пробок, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

– На сегодня предпринимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после теракта, с одной стороны, а с другой – справиться с этим наплывом, организовать дополнительные места контроля и досмотра, – сказал Константинов.

Он подчеркнул, что туротрасль Крыма полностью готова к приему большого количества отдыхающих.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. Людям, которые стоят в пробке, помогают волонтеры и местные власти, им бесплатно раздают воду. Туристов, которые готовятся отправиться в Крым, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.

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