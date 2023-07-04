За сутки через Керченскую переправу перевезли 753 машины

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За сутки через Керченскую паромную переправу перевезли 753 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве транспорта Крыма.

В настоящее время переправа работает в штатном режиме. Штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. За минувшие сутки паромы выполнили 22 рейса в обе стороны. Суда перевезли 1002 человека, 147 железнодорожных вагонов, 753 машины и 20 625 тонн грузов.

Напомним, по состоянию на 7.00 4 июля пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае сократилась до 4 километров. В 20.00 3 июля пробка со стороны Кубани составляла 9 километров. Максимальная протяженность очереди в тот день достигла 13 километров.