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НовостиОбщество4 июля 2023 7:14

Прокуратура опротестовала решение о создании рынка в центре Алушты

После этого администрация отменила свое постановление
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Прокуратура опротестовала решение об организации рынка в центре Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Администрация Алушты приняла постановление, которое позволяет использовать участок площадью 100 квадратных метров на улице Горького под размещение рынков. Однако эта земля – территория общего пользования, на которой находится остановка общественного транспорта.

– Организация там розничной торговли невозможна, – подчеркнули в прокуратуре.

После протеста ведомства администрация отменила свое постановление.