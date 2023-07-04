Прокуратура опротестовала решение о создании рынка в центре Алушты

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Прокуратура опротестовала решение об организации рынка в центре Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Администрация Алушты приняла постановление, которое позволяет использовать участок площадью 100 квадратных метров на улице Горького под размещение рынков. Однако эта земля – территория общего пользования, на которой находится остановка общественного транспорта.

– Организация там розничной торговли невозможна, – подчеркнули в прокуратуре.

После протеста ведомства администрация отменила свое постановление.