Прокуратура Кубани заинтересовалась пробкой на Крымском мосту

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту пробки на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выехали на мост. Они определили причины и условия возникновения пробки на въезде в Крым. Ведомство также оценило достаточность принятых мер к соблюдению прав людей на пути следования на полуостров. Прокуратура поручила увеличить пропускную способность, организовать раздачу воды и дежурство медиков, а также установить дополнительные биотуалеты через каждые 350 метров.

– По признакам нарушений федерального законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охране транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7.00 4 июля пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае сократилась до 4 километров. В 20.00 3 июля пробка со стороны Кубани составляла 9 километров. Максимальная протяженность очереди в тот день достигла 13 километров.