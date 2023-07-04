Автобус Геническ – Симферополь возобновил движение по Чонгарскому мосту

Автобус отправляется из Геническа в 7:00, из столицы Крыма – в 15:55 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 4 июля, возобновлено автобусное сообщение между Симферополем и Геническом через Чонгарский мост. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса Херсонской области.

– С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост, – сообщили в Минтрансе херсонской области.

Автобус отправляется из Геническа в 7:00, из столицы Крыма – в 15:55. Стоимость проезда из Геническа – 700 рублей, в обратном направлении – 1200 рублей.

Напомним, в ночь на 22 июня ВСУ обстреляли Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью. В результате было повреждено дорожное полотно, никто не пострадал. Автотранспорт перенаправили по альтернативным маршрутам через Армянск и Перекоп.

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