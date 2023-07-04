КамАЗ с зерном опрокинулся на трассе под Севастополем

Фото: УМВД России по Севастополю

Утром 4 июля на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман опрокинулся зерновоз. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

– Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над груженым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание, – говорится в сообщении.

Фото: УМВД России по Севастополю

Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Полицейские проводят проверку. Организован объезд участка через Инкерман.

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