В Севастополе уничтожат около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны

На полигоне под Севастополем уничтожат крупную партию боеприпасов времен Великой Отечественной войн Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сегодня, 4 июля, на полигоне под Севастополем уничтожат крупную партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, горожане могут услышать громкие звуки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14:00 и до 18:00 будут производить плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее, – написал Развожаев.

Губернатор заверил, что в городе все спокойно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50