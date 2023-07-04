Туристы сокращают время отпуска на полуострове из-за ситуации на Крымском мосту

На туристическую отрасль повлияла и ситуация на Крымском мосту Фото: Ирина ГЕРЦ

Малые отели полуострова недополучили прибыль в июле 2023 года из-за пробок на Крымском мосту. Об этом «Комсомолке» рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- В основном, это связано не с отменой путевок, а с их сокращением: если изначально бронировали на 10 дней, то сокращают до восьми, - подчеркнула Наталья Стамбульникова.

По словам председателя Ассоциации малых отелей республики, представители туристической отрасли с пониманием относятся к этой ситуации, поэтому не берут деньги за «простой».

- Мы стараемся вникать в потребности гостей и многие отели сделали скидку на номерной фонд в 25%. Нам важно, чтобы гость до нас доехал, - подчеркнула Наталья Стамбульникова.

Тем не менее, уже сейчас понятно, что загрузка малых отелей в Крыму в этом году не превысит 40%.