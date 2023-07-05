Погода на 5 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

Черное море у берегов Алушты прогрелось до 22 градусов тепла.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.
В Севастополе малооблачно. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 30…32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +29…+31°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +30…+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +30…+32°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Судаке +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +34…+36°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +32…+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +29…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +19…+24°.
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