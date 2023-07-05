Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 22:08

Погода на 5 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море у берегов Алушты прогрелось до 22 градусов тепла.

Черное море у берегов Алушты прогрелось до 22 градусов тепла.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе малооблачно. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 30…32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +29…+31°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +30…+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +30…+32°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +34…+36°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +32…+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50