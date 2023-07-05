НовостиОбщество 4 июля 2023 22:08

Погода на 5 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 июля 2023 года в Крыму и Севастополе