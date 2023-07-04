В Симферополе 5 июля отключат свет на 20 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

5 июля в отдельных районах Симферополя временно отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщила, что перебои с электроснабжением возникнут с 8.00 до 17.00.

На несколько часов без электричества останется 20 улиц и 2 переулка.

Где в Симферополе отключат свет 5 июля 2023:

улица 51-й Армии, 124, 128, 55, 105-111 , 131;

улица Суходольная, 161-169/105

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2,1-7 ;

переулок Парковый, 1-4;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1, 3.

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