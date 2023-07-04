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НовостиОбщество4 июля 2023 13:32

Владимир Путин поручил оценить идею направить часть турпотока в Крым через новые регионы России

С соблюдением всех мер безопасности
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Владимир Путин поручил оценить возможность проезда легковых автомобилей по сухопутному коридору

Владимир Путин поручил оценить возможность проезда легковых автомобилей по сухопутному коридору

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин оценил возможность перенаправить часть туристического потока в Крым через сухопутный коридор, который пролегает через новые регионы нашей страны. Об этом шла речь на совещании с правительством РФ.

Владимир Путин получил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву проработать вопрос перенаправления части туристов, которые едут в Крым на автомобилях, с Крымского моста через новые регионы России.

- У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД, - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин так же отметил, что для соблюдения мер безопасности необходимо сделать все возможное.