Владимир Путин поручил оценить идею направить часть турпотока в Крым через новые регионы России

Владимир Путин поручил оценить возможность проезда легковых автомобилей по сухопутному коридору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин оценил возможность перенаправить часть туристического потока в Крым через сухопутный коридор, который пролегает через новые регионы нашей страны. Об этом шла речь на совещании с правительством РФ.

Владимир Путин получил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву проработать вопрос перенаправления части туристов, которые едут в Крым на автомобилях, с Крымского моста через новые регионы России.

- У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД, - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин так же отметил, что для соблюдения мер безопасности необходимо сделать все возможное.