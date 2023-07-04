К работе на Керченской переправе могут привлечь десантные корабли

Фото: пресс-служба Минобороны России

К рейсам Керченской паромной переправы могут подключить большие десантные корабли. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Руководитель федерального Минтранса переговорил с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

– Он нам предоставит, в случае необходимости, два больших десантных корабля, – сказал Савельев.

Одно такое судно способно перевезти 40 машин. Если десантные корабли будут делать по пять рейсов в сутки, они смогут доставлять на противоположный берег Керченского пролива по 200 автомобилей. Министр отметил, что в целом по переправе можно будет перевозить до тысячи машин в сутки.

С пятницу, 7 июля, будет круглосуточно работать автомобильный пассажирский паром «Керченский-2». Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки. Это позволит перевозить до 200 машин. Всего по Керченской переправе курсируют шесть паромов. Один из них сейчас находится на ремонте.

Ранее Савельев сообщил , что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16-17 июля. Повышенная нагрузка на Крымский мост, по оценкам Минтранса, ожидается в пятницу, субботу и воскресенье.

Напомним, утром 4 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту составляла 7,3 километра. Время ожидания досмотра занимает около двух часов.

Перед транспортным переходом через пролив размещено пять пунктов выдачи питьевой воды и установлены 28 биотуалетов. На местах есть «скорые», спасатели и пожарные.