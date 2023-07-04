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НовостиПроисшествия4 июля 2023 13:40

На пожаре в Красногвардейском районе Крыма пострадал человек

Он попал в больницу с ожогами
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 3 июля, в Красногвардейском районе Крыма горела летняя кухня, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в 3.07 в селе Амурское. На территории частного домовладения загорелась летняя кухня. При этом была опасность того, что пламя перекинется на жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь за 20 минут. В результате инцидента пострадал один человек. Его увезли в больницу с ожогами.

– Площадь пожара составила 20 квадратных метров, – говорится в сообщении.