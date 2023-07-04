Кубанский губернатор Кондратьев предложил ехать в Крым через новые регионы РФ

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил добираться на автомобилях в Крым по маршруту, который проходит через новые российские регионы. С таким предложением глава Кубани выступил на совещании, которое проводил президент страны Владимир Путин.

– Если количество автомобилей будет кратно нарастать, предлагаю <…> использовать этот транспортный коридор [через новые регионы РФ] для легковых автомобилей, – сказал Кондратьев.

По его словам, о возможности объезда Крымского моста водителей нужно информировать еще до въезда на Кубань. Кондратьев считает, что поездка по новым регионам будет предметом гордости для туристов.

– А для их жителей также будет важно, что через их территории едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны, – отметил кубанский губернатор.

По его словам, аналогичное решение, принятое в отношении грузовиков после теракта на Крымском мосту, позволило перераспределить транспортные потоки и разгрузить Керченскую переправу.

Напомним, к рейсам Керченской паромной переправы могут подключить большие десантные корабли. Министр транспорта России Виталий Савельев переговорил по этому поводу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. При необходимости будут предоставлены два больших десантных корабля. Одно такое судно способно перевезти 40 машин. Если десантные корабли будут делать по пять рейсов в сутки, они смогут доставлять на противоположный берег Керченского пролива по 200 автомобилей.

Ранее Савельев сообщил , что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16-17 июля. Повышенная нагрузка на Крымский мост, по оценкам Минтранса, ожидается в пятницу, субботу и воскресенье.

Напомним, утром 4 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту составляла 7,3 километра. Время ожидания досмотра занимает около двух часов.

Перед транспортным переходом через пролив размещено пять пунктов выдачи питьевой воды и установлены 28 биотуалетов. На местах есть «скорые», спасатели и пожарные.