Время ожидания на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма – 20 минут

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Время ожидания в автомобильной очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма составляет 20 минут, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что будет постоянно на связи с министром транспорта Виталием Савельевым из-за пробок на Крымском мосту, и попросил министра сообщать, если понадобится какая-то помощь с его стороны. Также президент поручил по возможности максимально задействовать паромную переправу.

– Органы власти Республики Крым находятся в постоянном контакте с коллегами из федерального министерства транспорта, руководством Краснодарского края и ФСБ для усиления мер по уменьшению протяженности затора. На текущий момент время ожидания со стороны Крыма занимает около 20 минут. Благодарю президента за оказываемую поддержку и его поручение по максимальному задействованию паромной переправы, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма добавил, что для перевозки автотранспорта могут быть привлечены два больших десантных корабля Минобороны России.

Напомним, утром 3 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 13 километров. К утру 4 июля очередь из машин со стороны Кубани сократилась до 4 километров, время ожидания - до двух часов. При этом пиковая ситуация на Крымском мосту ожидается лишь в середине июля.

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