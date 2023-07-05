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НовостиПроисшествия5 июля 2023 5:00

В Крыму уничтожили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Армянске и Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 4 июля, в Крыму уничтожили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в двух километрах от села Глазовка нашли гранату РПГ-40 и минометную мину ММ-60. В Армянске обнаружили два артиллерийских снаряда, шесть минометных мин и две гранаты. Все эти опасные предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – подчеркнул в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек и четыре единицы техники.