Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 4 июля, в Крыму уничтожили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в двух километрах от села Глазовка нашли гранату РПГ-40 и минометную мину ММ-60. В Армянске обнаружили два артиллерийских снаряда, шесть минометных мин и две гранаты. Все эти опасные предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – подчеркнул в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек и четыре единицы техники.