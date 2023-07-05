В Симферополе несколько улиц остались без воды 5 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 5 июля, в Симферополе несколько улиц остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения связаны с ремонтными работами. Так, воды нет на улицах Ухтомского, Москалева, Западной (частично), Азовской, Локомотивной, Проводников (частично), а также в переулках Проводников и Альпинистов. Под отключение также попали прилегающие улицы и переулки. Ожидается, что водоснабжение возобновят ориентировочно к 15.00. Для жителей организовали подвоз питьевой воды.

Напомним, 5 июля в отдельных районах Симферополя временно отключат свет. Перебои с электроснабжением возникнут с 8.00 до 17.00. На несколько часов без электричества останется 20 улиц и 2 переулка.