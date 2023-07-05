В Коктебеле реконструируют променадную часть набережной

Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

После высокого курортного сезона в Коктебеле начнут реконструировать променадную часть набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Сейчас подрядчик занимается подготовительными и строительными работами. Они ведутся за пределами пешеходной части набережной и пляжей.

– Данные работы должны быть синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в пгт Коктебель, – подчеркнули в Минкурортов.

В ведомстве отметили, что протяженность самой набережной составит 1,9 километра. Существующую променадную зону расширят до 30 метров, а пляжную зону – с 35 до 50. Проект также предусматривает обустройство волноотбойных стен, пандусов и освещения.

– В «теле» набережной пройдут собирающий коллектор и другие коммуникации, – говорится в сообщении.

Отдельным проектом предусмотрено обустройство площади Волошина. При проведении работ будет учитываться историческая составляющая.