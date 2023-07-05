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НовостиПроисшествия5 июля 2023 8:00

Глава Евпатории предупредила об учениях военных 5 июля

Демидова не исключила того, что будут слышны хлопки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 5 июля, в Евпатории пройдут учения военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

Градоначальница рассказала, что сегодняшние учения пройдут в стороне Штормового.

– Возможно, будут слышны хлопки, – не исключила Демидова.

Напомним, 3 июля Черноморский флот проводил противодиверсионные учения со стрельбой из различных видов оружия. Они проходили на Северном и Южном молах, в Камышовой, Стрелецкой и Карантинной бухтах, а также в районе мыса Херсонес.