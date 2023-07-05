Из Крыма отправили очередную партию помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба главы Крыма

В среду, 5 июля, из Крыма отправили очередную партию помощи в зону специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи для бойцов. Военнослужащие получат затеняющие сетки, мешки, строительные скобы и многое другое. Бойцам также передали шины для грузовиков.

– Продолжаем работать и приближать нашу Победу! – заключил Аксенов.

Напомним, из Крыма отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Военнослужащие получили не только гуманитарный, но и военно-технический груз. Сообщалось, что речь идет о емкостях для воды, ранцевых огнетушителях, мотопомпах, газовых баллонах и многом другом.