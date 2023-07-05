В Крыму выпускники 38 раз сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В 2023 году в Крыму зафиксировали 38 стобалльных результатов по Единому государственному экзамену. Об этом пишет «Крымская газета».

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что больше всего максимальных результатов выпускники набрали по литературе и русскому языку.

– От всей души поздравляю ребят! – отметил он.

Аксенов поблагодарил учителей и родителей выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

– Уверен, что ребята оправдают ваши ожидания, а их победы и достижения еще не раз станут предметом для нашей общей гордости, – заключил глава Крыма.

Напомним, школьница из Евпатории написала Единый государственный экзамен по двум предметам на 200 баллов. Ей удалось получить максимальные результаты по биологии и химии. Еще две школьницы из Евпатории получили максимальный балл по одному предмету. Как сообщалось ранее, в Севастополе десять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.