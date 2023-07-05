Минтранс: очередей на Крымском мосту со стороны Кубани нет

Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

Очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует пробка со стороны Крыма. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 4 июля автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составляла 7,3 километра, к ночи она сократилась до 2 километров. Максимальная длина пробки была зафиксирована утром 3 июля - очередь из машин растянулась на 13 километров. Пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16-17 июля.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что будет постоянно на связи с министром транспорта Виталием Савельевым из-за пробок на Крымском мосту, и попросил министра сообщать, если понадобится какая-то помощь с его стороны. Также президент поручил по возможности максимально задействовать паромную переправу.

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