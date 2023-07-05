СФ одобрил закон о продлении работы больниц Крыма без лицензий

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон, который продлевает на два года – до 1 июля 2025 года – срок, в течение которого медицинские учреждения Крыма и Севастополя без получения лицензий. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Ранее, согласно законодательству, срок работы медучреждений без лицензии завершался 1 июля 2023 года. Принятие закона позволит медицинским организациями привести материально-техническую базу в соответствие лицензионным требованиям. При этом приостановка деятельности не потребуется, и люди смогут бесперебойно получать медицинскую помощь.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в Крыму и Севастополе проделали серьезную работу, и большинство медучреждений изменились. При этом руководитель верхней палаты парламента призвала региональные власти ускорить ремонт и строительство медучреждения, а также установку оборудования.

– Необходимо, чтобы все медицинские организации были лицензированы, – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок, в течение которого государственные медучреждения имеют право работать без лицензии. При этом медицинские организации Крыма продолжат работу по получению лицензий в максимально сжатые сроки. Для того, чтобы получить лицензии, стандарты медучреждений необходимо довести до федеральных стандартов и нормативов. С 2014 по 2023 год на модернизацию инфраструктуры здравоохранения выделили 48,3 млрд рублей.