Крымский контрабандист поставлял военную продукцию в США и Западную Европу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму пресекли очередной канал контрабанды военной продукции из республики в США и Западную Европу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

– Очередной канал контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы пресекли сотрудники Крымской и Южной оперативной таможен во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, – говорится в сообщении.

Организатор этой схемы – 40-летний симферополец. На его счету в общей сложности 11 попыток отправить запрещенные к перемещению товары за рубеж. Однако все эти преступные действия были пресечены. Крымчанин покупал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц. Далее мужчина перепродавал ее в своем интернет-магазине.

– Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию, – отметили в таможне.

В документах злоумышленник указывал, что отправляет продукцию гражданского назначения. Однако выяснилось, что все это военная атрибутика. Физическим лицам запрещено продавать такую продукцию за рубеж. В гараже у крымчанина нашли склад. Там обнаружили и изъяли более 200 единиц товаров военного назначения.

Суд признал жителя крымское столицы в контрабанде иного вооружения. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.