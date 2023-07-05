В Ростовской области 11-летнюю девочку насмерть задавило футбольными воротами

Фото: СУ СК по Ростовской области

Трагедия произошла в хуторе Камышев Ростовской области в пятницу, 30 июля. Плохо вмонтированные футбольные ворота опрокинулись прямо на 11-летнюю школьницу, девочка скончалась на месте.

Как рассказала «КП – Ростов-на-Дону» бабушка погибшей, в тот день школьница гуляла вместе со своим другом-сверстником. Рядом с местным клубом есть площадка и футбольное поле, где постоянно играют дети, часто катаются в сетке футбольных ворот, как в гамаке. Девочка с другом также решили покататься.

– У внучки был в руке телефон, и она включила музыку. Потом ее друг сказал, мол, давай заканчивать. Но наша девочка ответила, что еще хочет покататься <...> Все произошло мгновенно. Мальчик успел отпрыгнуть в сторону, а внучка – нет. Ее накрыло воротами, а музыка на телефоне так и продолжала играть, – рассказала бабушка.

По словам женщины, внучка скончалась мгновенно. Друг сначала решил, что девочка просто потеряла сознание. Осознав, что она мертва, он вызвал скорую и оставался у тела девочки до приезда врачей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

– Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы, – сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

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