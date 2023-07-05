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НовостиПроисшествия5 июля 2023 12:48

В Ялте мужчина ворвался в чужой дом и изнасиловал женщину и девушку

Кроме того, обвиняемый ограбил пострадавших
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте уроженца Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняют в незаконном проникновении в жилище, разбое, изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в конце марта. Злоумышленник проник в дом, где жили его знакомые: женщина 1983 года рождения и девушка 1998 года рождения. Злоумышленник стал угрожать ножом и совершил в их отношении преступления сексуального характера. Далее северянин украл у знакомых вещи и банковскую карту. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей. Обвиняемого заключили под стражу.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.