В Ялте мужчина ворвался в чужой дом и изнасиловал женщину и девушку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте уроженца Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняют в незаконном проникновении в жилище, разбое, изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в конце марта. Злоумышленник проник в дом, где жили его знакомые: женщина 1983 года рождения и девушка 1998 года рождения. Злоумышленник стал угрожать ножом и совершил в их отношении преступления сексуального характера. Далее северянин украл у знакомых вещи и банковскую карту. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей. Обвиняемого заключили под стражу.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.