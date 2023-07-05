В Крыму спасли быка, провалившегося в подвал

Фото: МЧС Республики Крым

В Белогорском районе Крыма сотрудники МЧС спасли быка, который провалился в подвал недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел вечером 4 июля в селе Крымская Роза.

– В 19:58 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в подвал провалилось животное. Извлечь его из подвала самостоятельно не получается, необходима помощь спасателей. По прибытии спасатели выяснили, что в подвал провалился бык, – говорится в сообщении

Фото: МЧС Республики Крым

Фото: МЧС Республики Крым

Чтобы достать быка из подвала, спасателям пришлось задействовать такелажное оборудование и лебедку. Специалисты действовали максимально аккуратно, животное не пострадало.

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