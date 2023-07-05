В Симферополе снесут 10 самостроев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе планируют демонтировать 10 незаконно размещенных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Симферополе каждый день ищут самострои. Если удается найти собственников, с ними проводят беседы о необходимости добровольного демонтажа конструкций. Комиссия рассмотрела материалы по незаконно размещенным объектам. Уточняется, что речь идет о капитальных конструкциях.

– Было принято решение о необходимости демонтажа или приведения в соответствие с установленными требованиями 10 объектов, – отметила первый заместитель главы администрации Олеся Силантьева.

Она добавила, что комиссия систематически рассматривает обращения жителей по объектам и конструкциям, имеющим признаки самостроев.