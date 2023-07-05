Житель Кубани пойдет под суд за вооруженное ограбление автосалона в Севастополе на 23 млн рублей

В Севастополе перед судом предстанет житель Краснодарского края, который обвиняется в разбойном нападении на автосалон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе перед судом предстанет житель Краснодарского края, который обвиняется в разбойном нападении на автосалон. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя.

– В производство Гагаринского районного суда поступило уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который обвиняется в совершении разбойного нападения на салон «Авто-трейд», расположенный на улице Вакуленчука, – говорится в сообщении.

Ограбление произошло в апреле прошлого года. По версии следствия, двое мужчин ворвались в автосалон на улице Вакуленчука, связали сотрудника, несколько раз ударили его и, угрожая «предметами, похожими на пистолеты», потребовали отдать им деньги. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник рассказал налетчикам, где находится выручка. Злоумышленники вынесли из автосалона более 23 млн рублей и скрылись.

В июле одного из грабителей поймали в Краснодаре. В конце прошлого года в Томской области был задержан его подельник.

– Пока виновность мужчины в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, он считается невиновным, – подчеркнули в пресс-службе суда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50