Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 14:59

Житель Кубани пойдет под суд за вооруженное ограбление автосалона в Севастополе на 23 млн рублей

Ограбление произошло в апреле прошлого года
Дмитрий Коренев
В Севастополе перед судом предстанет житель Краснодарского края, который обвиняется в разбойном нападении на автосалон

В Севастополе перед судом предстанет житель Краснодарского края, который обвиняется в разбойном нападении на автосалон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе перед судом предстанет житель Краснодарского края, который обвиняется в разбойном нападении на автосалон. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя.

– В производство Гагаринского районного суда поступило уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который обвиняется в совершении разбойного нападения на салон «Авто-трейд», расположенный на улице Вакуленчука, – говорится в сообщении.

Ограбление произошло в апреле прошлого года. По версии следствия, двое мужчин ворвались в автосалон на улице Вакуленчука, связали сотрудника, несколько раз ударили его и, угрожая «предметами, похожими на пистолеты», потребовали отдать им деньги. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник рассказал налетчикам, где находится выручка. Злоумышленники вынесли из автосалона более 23 млн рублей и скрылись.

В июле одного из грабителей поймали в Краснодаре. В конце прошлого года в Томской области был задержан его подельник.

– Пока виновность мужчины в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, он считается невиновным, – подчеркнули в пресс-службе суда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50