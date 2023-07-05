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НовостиПроисшествия5 июля 2023 15:50

В Крыму обезвредили пять снарядов и мину времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили
Дмитрий Коренев
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

5 июля пиротехники МЧС обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Белогорском и Ленинском районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Так, в селе Сары-Су Белогорского района на открытой территории нашли три артиллерийских снаряда калибром 76, 45 и 37 мм и минометную мину калибром 82 мм. В двух километрах от села Пташкино Ленинского района обнаружили два 122-миллиметровых артснаряда.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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