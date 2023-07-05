В Севастополе Черноморский флот проведет учения со стрельбой

В Севастополе вечером 5 июля Черноморский флот проведет противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 5 июля Черноморский флот проведет противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Ориентировочно с 19:00 до 20:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) со стрельбой из стрелкового оружия, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Учения пройдут на Южном молу, в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе мыса Херсонес.

– В городе все спокойно, – подчеркнул Развожаев.

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