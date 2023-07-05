В Симферополе проходит выставка «Архитектурные произведения Крыма»

Фото: Минкульт РК

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко проходит выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023. Проекты и постройки», сообщает пресс-служба Минкульта Крыма.

Выставка проводится в рамках Крымского архитектурного форума. Вниманию посетителей предлагаются проекты и художественные работы крымских архитекторов, студентов крымских архитектурных вузов, работы юных художников, содержащие предложения по архитектурному дизайну, комплексному благоустройству территорий, формированию новых объектов архитектуры и градостроительства.

Фото: Минкульт РК

– Творчество авторов призвано показать разнообразие архитектуры полуострова, интересные и инновационные подходы в строительстве и планировке, – говорится в сообщении Минкульта.

Крымский архитектурный форум - ежегодное масштабное событие в архитектурной жизни Крыма, включающее выставочно-экспозиционную, конкурсную и лекционную программу. Мероприятие направлено на популяризацию, повышение качества крымской архитектуры, освещение достижений и проблем развития городской среды.

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