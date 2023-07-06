Севастополец с гвоздодером угрожал убийством бывшей жене

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе задержали местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Пьяный севастополец вернулся домой и начал дебоширить. Поводом для этого послужила ревность. 35-летняя экс-супруга попыталась успокоить жителя города-героя.

– Но ее замечание и нахождение в квартире друга семьи только разозлило мужчину, – отметили в МВД.

Фигурант схватил гвоздодер и несколько раз ударил бывшую жену кулаком по лицу. Более того, злоумышленник пригрозил ей расправой. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшая обратилась в полицию. На место прибыли правоохранители и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.