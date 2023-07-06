В Евпатории Skoda на «зебре» сбила 66-летнюю женщину

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 6 июля, Skoda Octavia сбила 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 6.30. Skoda ехала по проспекту Ленина в сторону улицы Фрунзе. Иномарка сбила 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

– В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.