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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:55

В Евпатории Skoda на «зебре» сбила 66-летнюю женщину

Пострадавшую увезли в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 6 июля, Skoda Octavia сбила 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 6.30. Skoda ехала по проспекту Ленина в сторону улицы Фрунзе. Иномарка сбила 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

– В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.