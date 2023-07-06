В море у берегов Севастополя нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю

В Севастополе сотрудники Росгвардии обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды находились буквально в паре сотен метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Боеприпасы много лет лежали на глубине восемь метров, успев покрыться слоями ила.

- Военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии в ходе совместных с сотрудниками ОМОН тренировочных водолазных спусков обнаружили взрывоопасные предметы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Опасными находками оказались 885-мм и 76-мм артиллерийские снаряды периода боев 250-дневной обороны Севастополя 1941-1942 годов. Силовики выяснили, что взрыватели найденных боеприпасов исправны.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии передали оружие специалистам МЧС для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.