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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:18

В Крыму житель Кубани пытался продать 3 килограмма каннабиса

Мужчине дали 5 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи 50-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Житель Кубани привез в республику более 3 килограмм каннабиса. Этот наркотик мужчина собирался продать. Однако приезжего задержали сотрудники ФСБ. Житель Кубани полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в прокуратуре.