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НовостиОбщество6 июля 2023 9:18

Запасы водохранилищ Крыма пополнились на 4 миллиона кубометров в июне 2023 года

Этому поспособствовали благоприятные погодные условия
Елена КОСТРЫКИНА
Мониторинг проводился в июне

Мониторинг проводился в июне

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Запасы водохранилищ Крыма в июне 2023 года пополнились на 4,12 миллиона кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают специалисты, притоку воды поспособствовали благоприятные погодные условия.

- Уровень воды поднялся в бассейнах большинства рек северного Крыма. Например, таких как Альма, Кача, Бельбек,Черная, Салгир и Биюк-Карасу, -говорится в сообщении.

Всего приток в водохранилища естественного стока в июне составил 201,4 млн кубометров. Из них в Белогорске- на 13, 2 млн кубических метров, в Чернореченском водохранилище - на 12 млн, а в Симферопольском - почти на 8 млн.