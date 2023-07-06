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НовостиОбщество6 июля 2023 10:07

Одиннадцать выпускников школ Симферополя сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальный балл выпускники получили по литературе, русскому языку, информатике, химии, английскому языку
Дмитрий Коренев
Одиннадцать симферопольских школьников написали Единый государственный экзамен на 100 баллов

Одиннадцать симферопольских школьников написали Единый государственный экзамен на 100 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцать симферопольских школьников написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев,

В числе отличившихся выпускники школы-лицея №3, СОШ №7, гимназии №9, школы-сада №15, лицея №17, СОШ №18, СОШ №26, Симферопольской академической гимназии, Медико-биологического лицея.

– Максимальный балл выпускники получили по литературе, русскому языку, информатике, химии, английскому языку, – добавил градоначальник.

Напомним, всего в этом году в Крыму зафиксировали 38 стобалльных результатов по Единому государственному экзамену. Больше всего максимальных результатов выпускники набрали по литературе и русскому языку.

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