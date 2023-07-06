Одиннадцать выпускников школ Симферополя сдали ЕГЭ на 100 баллов

Одиннадцать симферопольских школьников написали Единый государственный экзамен на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцать симферопольских школьников написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев,

В числе отличившихся выпускники школы-лицея №3, СОШ №7, гимназии №9, школы-сада №15, лицея №17, СОШ №18, СОШ №26, Симферопольской академической гимназии, Медико-биологического лицея.

– Максимальный балл выпускники получили по литературе, русскому языку, информатике, химии, английскому языку, – добавил градоначальник.

Напомним, всего в этом году в Крыму зафиксировали 38 стобалльных результатов по Единому государственному экзамену. Больше всего максимальных результатов выпускники набрали по литературе и русскому языку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50