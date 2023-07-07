НовостиОбщество 6 июля 2023 22:15

Погода на 7 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 7 июля 2023 года в Крыму и Севастополе