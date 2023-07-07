Погода на 7 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.
В Севастополе малооблачно. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 31…33°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28…+29°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +29…+31°, северный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +32…+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +32…+33°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +30…+32°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Судаке +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +34…+35°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Армянске +32…+33°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.
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