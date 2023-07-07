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НовостиОбщество6 июля 2023 22:15

Погода на 7 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 7 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе малооблачно. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 31…33°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28…+29°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +29…+31°, северный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +32…+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +32…+33°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +30…+32°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Судаке +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +34…+35°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Армянске +32…+33°, восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+25°.

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