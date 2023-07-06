В Крыму запустят «горячую линию» для страховщиков с 10 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 10 июля, в Крыму планируют запустить «горячую линию» для страховщиков. Об этом пишет «Крымская газета».

Контактный центр откроет региональное отделение Социального фонда. Он начнет работать с 10 июля. Для того, чтобы получить консультацию, нужно будет позвонить по телефону: 8 (3652) 77-33-55. С понедельника по четверг «горячая линия» будет работать с 9.00 до 18.00, а в пятницу – с 9.00 до 16.45.

При этом по всей стране работает единый контакт-центр. Для того, чтобы обратиться туда, необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 100-00-01. Информацию можно получать круглосуточно. Речь идет о нормативных документах, а также о том, кто может рассчитывать на пособие и как подать заявление.