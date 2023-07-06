Специалисты Эрмитажа проводят практический семинар для крымских художников

Фото: «Крым 24»

В Керчи реставраторы из Эрмитажа проводят практический семинар для крымских художников.

– На мастер-классе рассказывают о хранении, реставрации и консервации произведений станковой масляной живописи, – передает «Крым 24».

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе проходит выставка «Архитектурные произведения Крыма». В Центральной библиотеке республики представлены проекты и художественные работы крымских архитекторов, студентов крымских архитектурных вузов, работы юных художников.

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