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НовостиОбщество6 июля 2023 11:03

Специалисты Эрмитажа проводят практический семинар для крымских художников

На мастер-классе рассказывают о хранении, реставрации и консервации произведений станковой масляной живописи
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

В Керчи реставраторы из Эрмитажа проводят практический семинар для крымских художников.

– На мастер-классе рассказывают о хранении, реставрации и консервации произведений станковой масляной живописи, – передает «Крым 24».

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе проходит выставка «Архитектурные произведения Крыма». В Центральной библиотеке республики представлены проекты и художественные работы крымских архитекторов, студентов крымских архитектурных вузов, работы юных художников.

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