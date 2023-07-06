Крымчанин пойдет под суд за мошенничество с автомобилями на 1 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Черноморском районе 29-летнего местного жителя обвиняют в шести эпизодах мошенничества на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Осенью 2021 года молодой человек предлагал свое посредничество при продаже автомобилей BMW, Audi и Nissan, покупке машин, а также регистрации этого транспорта. В общей сложности крымчанин получил от жителей республики более 1 млн рублей. При этом своих обязательств обвиняемый не выполнил. Он частично признал свою вину.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в прокуратуре.