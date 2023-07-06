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НовостиПроисшествия6 июля 2023 12:58

Устроивший ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой севастополец пойдет под суд

Она получила тяжкий вред здоровью
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В Севастополе местного жителя 1983 года рождения обвиняют в том, что он устроил ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе

Авария произошла в августе 2021 года на улице Горпищенко. Фигурант находился за рулем авто и заезжал во двор дома №51. Поворачивая налево, он не уступил дорогу мопеду.

– Вследствие столкновения водитель мопеда потерял управление и совершил наезд на другой автомобиль, припаркованный у обочины, – отметили в прокуратуре.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Она получила тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в Нахимовский районный суд.