До конца года 42 симферопольские семьи переселят из аварийного жилья

Фото: телеграм-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

До конца текущего года еще 42 симферопольские семьи, проживающие в аварийных домах, получат ключи от новых квартир. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

– До конца текущего года мы планируем переселить еще 42 семьи, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил ключи от новых квартир семьям, переселяемым из аварийного жилищного фонда Симферополя и Бахчисарая.

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