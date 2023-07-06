В Севастополе флот проведет учения со стрельбой

В Севастополе вечером 6 июля Черноморский флот проведет учения с практической стрельбой
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В Севастополе вечером 6 июля Черноморский флот проведет учения с практической стрельбой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
– Флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) со стрельбой из стрелкового оружия, – написал губернатор.
По словам губернатора, учения пройдут на Южном молу и в Камышовой бухте ориентировочно с 19:00 до 20:00.
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