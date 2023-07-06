В крымском Нижнегорском открыли памятный знак погибшим участникам СВО

Фото: телеграм-канал председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова

В поселке Нижнегорский открыли памятный знак воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

– Чтить память героев, положивших свои жизни за Родину, за ее будущее, – наша традиция. На их подвиге воспитываются дети, – подчеркнул Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из Крыма в зону спецоперации отправилась очередная партия помощи. Бойцы получили затеняющие сетки, мешки, строительные скобы, шины для грузовиков.

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