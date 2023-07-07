В Керчи простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В четверг, 6 июля, в Керчи простились с военнослужащим Федором Федосеевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Федосеев родился в Керчи. В 1996 году он получил профессию судоводителя. Житель города-героя участвовал в событиях Крымской весны. В частности, он оказывал помощь в охране общественного порядка при проведении референдума в 2014 году. С мая 2015 года Федосеев работал в ГКУ РК «Полк народного ополчения Республики Крым». Керчанин был удостоен медали «За защиту Крыма» и других наград.

В 2023 году Федосеев заключил контракт с Министерством обороны России. Он служил в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты. Военнослужащий погиб в Запорожской области 27 июня. Он награжден Орденом Мужества посмертно.

– Федор Валерьевич встал на защиту страны, понимая, что родине нужна помощь. Он выполнил свой воинский долг перед Россией, и навсегда останется для нас героем, – отметил Брусаков.